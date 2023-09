OM ‍: L'entraineur idéal n'attend qu'un signe de Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM a pris la marée face au PSG en Ligue 1. La dynamique actuelle des Phocéens inquiète pas mal de fans et d'observateurs.

L'OM traverse des moments difficiles depuis quelques semaines. Les Phocéens ne montrent pas grand-chose sur le terrain et en interne, la situation est chaotique. Ce dimanche soir lors du Classique au Parc des Princes face au PSG, l'OM a pris l'eau de tous les côtés. Les attitudes n'ont pas été bonnes et même si les joueurs ont pris leurs responsabilités après la rencontre, certains pensent que les constats qui sont faits ne sont pas les bons. Ce n'est pas Denis Balbir qui dira le contraire, lui qui pense que les maux phocéens sont bien plus profonds que de simples problèmes sur le terrain.

Une saison déjà à oublier pour l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a invité la direction phocéenne à se remettre très vite en question, sous peine de vivre une saison chaotique. « En ce moment, Marseille a des carences défensives, des carences offensives, des carences au niveau de la grinta, de la combativité... L’équipe est perdue. Le clash aussi violent que soudain entre Pablo Longoria et les supporters n’est sans doute pas étranger à ça. Malgré la qualité individuelle qu’il y a dans ce groupe, on sent qu’il s’agit d’un club traumatisé à tous les niveaux. Ce qu’on voit des Rongier, Veretout and co est très loin de ce qu’on peut attendre d’eux. Au Parc, l’OM s’est fait balader. On a vu un groupe abattu et soumis. Si les choses ne s’améliorent pas dans la coulisse, on peut redouter une vraie saison pourrie. (...) Il faut une prise de conscience collective. Pas simplement de l’équipe mais de tout le club. Il faut que le président, l’actionnaire Frank McCourt et les joueurs se réunissent et se disent « maintenant on fait quoi ? (...) Pancho Abardonado, je l’adore. C’est un ancien joueur passionné et passionnant, quelqu’un qui a vraiment l’OM dans le sang, mais il faut un entraîneur plus expérimenté pour tenir la barre. Qui ? Pourquoi pas Jean-Pierre Papin ? Alors oui, ses passages sur le banc au RC Lens ou à Chartres ont été délicats mais c’est une option à discuter », a notamment indiqué Denis Balbir, qui souhaite voir un entraineur qui connait bien l'OM prendre la suite de Marcelino, sous peine d'aller vers une grande désillusion.