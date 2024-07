OM ‍: L'Arabie Saoudite va verser 10ME pour son buteur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria essayé de le convaincre de rester, mais Pierre-Emerick Aubameyang va bien quitter l’OM pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Un deal qui va faire le plus grand bien aux finances du club marseillais.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses adieux aux supporters olympiens. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant gabonais de 36 ans a officialisé son départ, lui qui est attendu dans les prochaines heures à Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Le club de Saudi Pro League a offert un juteux contrat de deux ans à « PEA », avec un salaire estimé à 40 millions d’euros sur deux ans. Autant dire que la proposition était très difficile voire impossible à refuser pour Aubameyang, dont le départ va soulager les finances olympiennes au vu de son salaire. Une incertitude planait toutefois au cours des dernières heures au sujet d’une possible indemnité de transfert.

Le bruit courait sur les réseaux sociaux quant à un éventuel accord entre l’OM et Aubameyang afin de le libérer pour faciliter son départ, mais il n’en sera rien. Pablo Longoria a négocié au mieux pour que l’OM récupère un peu d’argent dans cette transaction et selon les informations de La Provence, Al-Qadsiah va verser 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui avait recruté l’ancien attaquant de l’ASSE pour zéro euro il y a un an. Désormais, il n’y a plus qu’à réussir à remplacer le Gabonais avec un numéro neuf de sa stature. Ce ne sera pas simple mais les pistes ne manquent pas entre Alexis Sanchez ou encore Eddie Nketiah.