OM ‍: L'annonce radicale du clan Ounahi ‍!

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille ne devrait pas faire d'énormes opérations lors du mercato d'hiver. Mais le départ d'Azzedine Ounahi est clairement évoqué un an seulement après sa signature.

Pablo Longoria l'a fait savoir en conférence de presse, s'il a bien l'intention de répondre aux demandes de Gennaro Gattuso pour retoucher un peu son effectif, le président de l'OM ne peut et ne veut pas faire des dingueries en janvier. Parmi les éventuels départs, le nom d'Azzedine Ounahi revient très régulièrement, le joueur arrivé du SCO le 29 janvier 2023 pour 8 millions d'euros ayant pris une petite plus-value depuis cette date. L'international marocain a du mal à se faire une place dans l'effectif de Gattuso et forcément l'Olympique de Marseille pourrait profiter de cette situation pour faire une opération financière intéressante, qui ne pénalisera pas trop le club sportivement. Cependant, il faut également tenir compte de l'avis d'Ounahi, lequel a un contrat jusqu'en 2027 avec l'OM.

Ounahi et l'OM, ça se complique

🔵⚪️ | 🇲🇦



▫️Azzedine Ounahi ne devrait pas partir durant le mercato d’hiver malgré les rumeurs d’une potentiel vente.



▫️Il ne souhaite pas quitter l’OM en cours de saison. #TeamOM pic.twitter.com/tJvgpEy37t — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 24, 2023

Et à en croire les révélations du compte X @LaMinuteOM, Azzedine Ounahi n'envisage pas du tout de partir de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato d'hiver 2024, même si ses dirigeants l'envisagent très sérieusement. « Azzedine Ounahi ne devrait pas partir durant le mercato d’hiver malgré les rumeurs d’une potentielle vente. Il ne souhaite pas quitter l’OM en cours de saison », précise cette source toujours très bien informée sur l'Olympique de Marseille. Le message est donc très clairement envoyé à Pablo Longoria, s'il veut dégraisser l'effectif marseillais, il devra se tourner vers d'autres joueurs. Et à priori cela ne se bouscule pas, puisque Iliman Ndiaye, dont le départ était également évoqué, ne souhaite pas non plus partir aussi vite de l'OM. Le casse-tête ne fait que commencer pour les dirigeants phocéens.