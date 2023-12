Ounahi et l'OM, ça sent la fin au mercato

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria s'est longuement confié en conférence de presse, mais évidemment le président de l'Olympique de Marseille n'a pas détaillé sa stratégie au mercato d'hiver. Le départ d'un joueur peut tout changer.

L'OM n'a pas les mains totalement libres à partir du 1er janvier puisque la DNCG a décidé de placer le club de Frank McCourt sous un encadrement de sa masse salariale. C'est dans ce contexte que les dirigeants marseillais doivent essayer de renforcer l'effectif mis à la disposition de Gennaro Gattuso. Mehdi Benatia et Pablo Longoria le savent, sans la cession d'un joueur bankable il sera difficile de faire une ou plusieurs opérations dans le sens des signatures. Et ce samedi, Matthieu Grégoire avance quelques pistes dans le quotidien sportif. Car même si Longoria ne peut plus réellement faire de la magie, il aurait encore une petite place sur le plan salarial pour s'offrir au moins jusqu'à la fin de la saison un renfort.

Ounahi vendu un an après sa signature à l'OM ?

Dans le sens des départs, si les ventes de Luis Henrique et de Pape Gueye sont possibles, L'Equipe lâche le nom d'Azzedine Ounahi, arrivé au mercato d'hiver 2023 en provenance d'Angers pour 8 millions d'euros. Le milieu de terrain international marocain a toujours une belle valeur sur le marché des transferts et il pourrait apporter une bonne bouffée d'air dans les comptes de l'Olympique de Marseille s'il devait partir en janvier prochain. « Le dossier Ounahi est ouvert : le Marocain de 23 ans apparaît comme l’une des deux belles valeurs marchandes du club avec Leonardo Balerdi, mais l’Argentin, régulier cette saison, sera plutôt mis en vente cet été », précise le journaliste marseillais.

Autres départs éventuels, mais qui à priori ne devraient pas se concrétiser le mois prochain, ceux d'Ismaïla Sarr et de Vitinha, mais Pablo Longoria ne croît plus au Père Noël et rien ne devrait bouger pour ces deux joueurs, tout comme pour Iliman Ndiaye, dont un come-back en Angleterre est évoqué depuis quelques jours, mais qui de son côté se sent très bien à Marseille et n'a pas du tout envie de repartir de l'autre côté de la Manche.