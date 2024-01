OM ‍: Kondogbia ne voulait pas jouer, Gattuso va le payer cher

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Titularisé face à Strasbourg (1-1) vendredi, Geoffrey Kondogbia a dû sortir sur blessure pendant la deuxième période. Le milieu de l’Olympique de Marseille souffre d’une blessure aux ischios qui pourrait encore l’éloigner des terrains. Ce serait un coup dur pour l’entraîneur Gennaro Gattuso, responsable de cette situation.

L’Olympique de Marseille n’avait vraiment pas besoin de ça. En manque de solution dans l’entrejeu, l’entraîneur Gennaro Gattuso craint de perdre Geoffrey Kondogbia pour les prochaines rencontres. Le milieu de terrain, peu épargné par les soucis physiques depuis son arrivée l’été dernier, a dû sortir sur blessure face à Strasbourg vendredi. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid souffre d’une douleur aux ischios.

OM-Strasbourg - 73e⌚: sortie de Kondogbia et entrée en jeu de la recrue Jean Onana pour ses premières minutes



👉 https://t.co/jLfAVClPua#OM #TeamOM #OMRCSA pic.twitter.com/fgU6TNb4J4 — La Provence OM (@OMLaProvence) January 12, 2024

Rien à voir avec un coup reçu. En réalité, Geoffrey Kondogbia ressentait déjà une gêne avant le match. La recrue estivale avait même alerté Gennaro Gattuso, prêt à admettre son erreur. « Il a pris un coup à l’entraînement jeudi, a révélé l’Italien après le nul contre le Racing. On a évalué la situation. Il a serré les dents et joué alors que c’était plus non que oui ce vendredi matin. On a parlé avec les docteurs après la rencontre, il a une douleur aux ischios, on fera un point en espérant qu’il n’y ait rien de grave. »

Gattuso n'a plus de banc

Une indisponibilité de Geoffrey Kondogbia viendrait encore rallonger la liste des absents à l’Olympique de Marseille. En plus de Renan Lodi, sur le départ et laissé sur le banc vendredi, Gennaro Gattuso a dû composer sans les sept internationaux africains partis à la CAN. « Ça serait trop facile de me dédouaner en disant qu’il manque des joueurs, a commenté le technicien. Je ne suis pas ce genre de personne. »

« Même si c’est vrai qu’avec les cinq changements autorisés, il peut y avoir des différences grâce au banc. C’est un fait, aller de l’avant pendant 90, 95 minutes avec les mêmes joueurs, c’est dur. On est pénalisés par la CAN sur cet aspect, les matchs peuvent basculer après la 70e minute. Mais si on n’avait pas pris ce but à la 92e, on n’aurait pas le même discours et on serait en train de féliciter les joueurs. Il faut que l’on reste unis et que l’on fasse mieux », a réclamé l’ancien milieu de terrain.