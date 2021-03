OM : Kamara vendu cet été, Longoria va se régaler

Dans : OM.

Auteur d’une saison exceptionnelle, Boubacar Kamara est de loin le joueur de l’OM le mieux valorisé sur le marché des transferts.

Excellent au milieu de terrain, Boubacar Kamara est dans le viseur de plusieurs cadors européens. La presse italienne envoie régulièrement le taulier de l’OM à la Juventus Turin tandis qu’en début de semaine, un média espagnol relayait un intérêt du FC Barcelone. Quoi qu’il en soit, il faudra payer très cher pour s’octroyer les services de Boubacar Kamara. Mais en cas d’offre à hauteur de 50 ME, il est clair que Pablo Longoria ne devra pas hésiter à vendre sa pépite selon Romain Canuti, journaliste du Phocéen.

Le « Totti de Marseille » ?

« S’il faut vendre Kamara en cas d’offre à 50 ME ? Oui, s’il part à ce prix-là, je ne vais pas dire que c’est une réussite mais c’est un mec qui a été formé à l’OM, je ne vais pas lui dire de rester 150 ans à Marseille et d’être le Totti du club, ces phrases-là ne veulent rien dire. Quand les joueurs restent trop longtemps et que ça va mal, on dit qu’ils sont là depuis trop longtemps, on veut qu’ils partent, c’est quelque chose que l’on a vu plein de fois » estime Romain Canuti.

Un tacle au passage pour Zubizarreta

Le journaliste explique par ailleurs qu’au vu de son réseau et de ses compétences, Pablo Longoria pourrait faire des miracles avec une telle somme d’argent au mercato. « S’il part pour 50 ME au bout de quatre ans c’est très bien, il aura fait son temps. Ce qui m’intéresse c’est l’OM et j’ai envie de croire que l’utilisation de ces 50 ME sera bien meilleure avec un mec comme Pablo Longoria plutôt qu’avec Zubizarreta par exemple. J’ai l’impression qu’avec cette somme tu peux prolonger les mecs qui t’intéressent, faire venir d’autres joueurs en prêt et rentrer dans un système intéressant ». Reste à voir si Boubacar Kamara aura des offres aussi conséquentes alors que son contrat expire en juin 2022.