OM : Kamara au Barça, ça s'agite à Marseille

Dans : OM.

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara n'a pas prolongé. Et le FC Barcelone se prépare à transmettre une offre à Pablo Longoria.

C’est clairement le joueur au potentiel financier le plus important au sein de l’effectif marseillais, Boubacar Kamara est au coeur de toutes les attentions, et pas uniquement dans les bureaux de l’OM. Tandis que son nom est évoqué en équipe de France, et que la semaine passée on a valorisé son possible transfert à 40ME, le défenseur repositionné en milieu défensif n’a pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Et inévitablement cela incite à envisager son transfert lors du prochain marché des transferts. Jamais Pablo Longoria ne prendra le risque de voir partir Boubacar Kamara libre dans un an, et cela peut se comprendre. Ce lundi, TodoFichajes affirme que le dossier du jeune joueur phocéen est en haut de la pile sur le bureau de Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone. Le média spécialisé espagnol précise que le Barça est convaincu que Kamara a un énorme potentiel et que son prix est encore raisonnable.

Le Barça va faire une offre pour Kamara

Pour le site spécialisé, l’intérêt du club catalan s’est même sérieusement concrétisé, puisque les émissaires du FC Barcelone ont déjà discuté avec l’Olympique de Marseille sur les conditions d’un transfert à Boubacar Kamara. « Le Barça a mis Kamara sur sa liste des renforts prioritaires. Le club ne peut pas faire d’énormes investissements en raison de la crise financière, mais la situation contractuelle du joueur de l’OM pourrait aider à le faire signer à un prix inférieur », explique TodoFichajes. A priori, cet intérêt barcelonais pour le joueur de 21 ans va rapidement se concrétiser officiellement, une offre devant être rapidement transmise par les dirigeants du FC Barcelone à Pablo Longoria, président et patron du mercato de l’Olympique de Marseille. Sauf retournement de situation, l'avenir de Boubacar Kamara s'inscrit loin de l'OM la saison prochaine.