L'OM, le PSG, Bordeaux, Aulas, le foot rend hommage à Bernard Tapie

L'annonce de la mort de Bernard Tapie à l'âge de 78 ans a mis en émoi la totalité du monde du football, y compris au sein des clubs où cela avait chauffé avec le boss de l'OM. La rivalité laisse place à l'hommage.

Il avait participé à la création d’une vraie rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, mais il était également entré dans une bataille furieuse contre Claude Bez, son homologue des Girondins de Bordeaux, Bernard Tapie a largement contribué à écrire quelques pages les plus spectaculaires du football français en dehors des résultats brillant de l'OM sous sa direction. Alors, malgré cette rivalité, l’heure est à l’hommage du côté des équipes françaises au moment où l’on apprend la mort de l’ancien président de l’Olympique de Marseille des suites d’un cancer à l’âge de 78 ans.

Pour l’OM, l’annonce de ce décès du « boss » est un choc très brutal. « L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches », a réagi le club dirigé par Pabo Longoria. De leur côté, les Girondins de Bordeaux ont rappelé la bonne époque où « Nanard » s’étripait joyeusement avec Claude Bez, alors patron du club au scapulaire : « Claude Bez et Bernard Tapie ont créé la légende des Bordeaux-Marseille. Vous étiez notre plus bel adversaire. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie ainsi qu’à l’OM ».

De même, le Paris Saint-Germain n’a pas manqué de saluer la mémoire de l’ancien dirigeant marseillais : « Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie, ainsi qu'à l’OM. Le Club leur apporte son soutien et sa solidarité. Il laissera le souvenir d’un homme profondément passionné. » Proche de Bernard Tapie, qui l'avait poussé à se lancer dans la reprise de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a également fait part de sa peine : « Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c’est un pan entier du football français qui s’éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d’entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd’hui, y compris pour l’Olympique Lyonnais »