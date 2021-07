OM : Kamara, son prix XXL terrorise l’Europe

Dans : OM.

Titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli depuis le début de la préparation, Boubacar Kamara n’est pas certain de rester à l’OM cet été.

Et pour cause, le milieu défensif formé à l’Olympique de Marseille n’a plus qu’un an de contrat. Dans un monde idéal, Pablo Longoria aimerait prolonger Boubacar Kamara afin de rebooster sa valeur marchande et potentiellement de le conserver une saison de plus. Néanmoins, l’international espoirs français ne se montre pas très réceptif à l’idée de signer un nouveau contrat au sein de son club formateur. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Boubacar Kamara se verrait bien partir afin de relever un nouveau défi à l’étranger. Néanmoins, les courtisans ne se bousculent pas en dépit du potentiel conséquent du milieu de terrain de l’OM.

Il faut dire que Pablo Longoria a fixé la barre très haute pour le transfert de Boubacar Kamara. A en croire le quotidien national, les exigences financières du président de l’Olympique de Marseille ont refroidi de nombreux prétendants depuis le début du mercato. On sait par exemple que l’AC Milan s’était renseigné sur les conditions d’un transfert de Boubacar Kamara. Le club lombard, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, avait proposé près de 15 ME pour le natif de Marseille, une offre que Pablo Longoria avait rejeté d’un revers de la main. Le prix fixé par le président espagnol de l’OM n’a pas filtré, mais il semblerait que l’ex-directeur sportif du FC Valence voit les choses en grand pour Boubacar Kamara malgré l’échéance de son contrat dans un an. Nul doute, en revanche, qu’une proposition atteignant les 25 ME bonus compris suffirait à faire craquer l’OM, qui n’est pas en position de force dans ce dossier. Car un départ de Kamara pour zéro euro dans un an ferait vraiment tâche…