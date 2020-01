OM : Kadewere à Marseille avec des billets de Monopoly ?

Dans : OM.

La presse anglaise affirmait dimanche que Lyon et Marseille étaient très intéressés par Tino Kadewere, le meilleur buteur de Ligue 2. Un transfert qui semble impossible au moins pour l'OM.

Avec 17 buts marqués en 19 matchs sous le maillot du Havre, Tino Kadewere donne forcément des idées à de nombreux clubs alors que le mercato hivernal vient de débuter. Et en Premier League, plusieurs équipes seraient déjà attirées par l’attaquant de 24 ans, même si le Daily Mail annonçait également que Lyon et Marseille se pointaient sur ce dossier. Interrogé sur la possibilité de voir Tino Kadewere rejoindre l’OM, Gilles Favard a balayé cela d’un revers de la main, précisant même que ce genre de profil ne devait pas être la priorité immédiate d’André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta à Marseille.

Kadewere à Marseille, impossible selon Favard

Pour le consultant de la chaîne L’Equipe, quoi qu’il en soit, le joueur havrais est sur une autre planète financière que l’Olympique de Marseille. « Tino Kadewere n’ira pas à l’OM je le sais. C’est vraiment un bon joueur, déjà la première raison c’est qu’ils n’ont pas d’argent. Au Havre ils en vaudront beaucoup, son prix ira au-delà de 6 ou 7 ME, je ne vois pas comment l’OM peut l’acheter. Qu’il finisse sa saison au HAC, et je pense que Marseille a besoin d’un joueur plus affirmé, car Germain est une catastrophe, Lopez est beaucoup moins performant (…) Ce ne sera pas facile à trouver », a expliqué le Spectre, qui ne voit pas comment le club de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pourront amener Tino Kadewere au Vélodrome cet hiver.