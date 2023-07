OM ‍: Jonathan Clauss transféré, la surprise signée Marcelino

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le nouvel entraineur espagnol arrive avec ses certitudes tactiques, et demande une solidité défensive extrême à ses latéraux. Le jeu de Jonathan Clauss ne lui convient pas.

Avec l’arrivée de Marcelino comme entraineur, le chantier du mercato de l’OM pourrait même être encore plus important que prévu. En effet, l’entraineur espagnol a beau être un ami proche et collaborateur de longue date de Pablo Longoria, il n’est pas forcément d’accord avec tout. Sur le plan des latéraux, très importants pour l’assise défensive d’un 4-4-2 que le technicien espagnol veut mettre en place, les problèmes sont finalement aussi grands à gauche, où l’OM n’a quasiment personne sous la main, qu’à droite. La présence de Jonathan Clauss ne rassure pas du tout Marcelino, qui selon Foot Mercato, compte même mettre l’international français sur la liste des transferts. Si son départ permet de faire rentrer une belle somme d’argent et venait à faciliter l’arrivée d’un latéral droit dont les qualités défensives sont supérieures, alors le nouveau coach de l’OM donnerait clairement son feu vert.

Un échange avec l'Atlético pour Lemar ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Une petite claque pour Jonathan Clauss, qui voyait déjà son rôle évoluer avec ce passage à une défense à plat, et qui apprend désormais que son jeu ne convient pas forcément à son nouvel entraineur. De quoi réveiller l’un de ses courtisans de longue date, à savoir l’Atlético de Madrid ? La possibilité est évoquée du bout des lèvres en Espagne, mais les prochains jours seront forcément très instructifs. D’autant qu’il se murmure que le profil de Thomas Lemar intéresse depuis fort longtemps Pablo Longoria, qui serait bien capable de mettre sur pied un échange permettant de donner satisfaction à Marcelino. En tout cas, Jonathan Clauss voit son avenir être subitement remis en cause alors que la reprise vient d’avoir lieu à la Commanderie.