OM ‍: Bakola, le crack de Marseille affole l'OL et le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans son édition de lundi, La Provence détaillait que trois pépites du centre de formation de l’OM toquaient à la porte des pros. C’est le cas de Darryl Bakola, qui figure déjà dans le viseur de l’OL et du PSG.

En ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille est affaibli par les départs de plusieurs internationaux africains à la CAN. Au total, ils sont cinq à déserter la Provence le temps d’un bon mois : Ounahi, Harit, Sarr, Ndiaye et Mbemba. Des départs préjudiciables qu’il faut combler à l’OM avec des renforts à venir lors du mercato… mais pas uniquement. Certains jeunes, épatants dans les catégories inférieures, vont avoir leur chance. Trois d’entre eux s’entraînent déjà avec le groupe professionnel dirigé par Gennaro Gattuso : Enzo Sternal, Gaël Lafont et Darryl Bakola.

Ce dernier a une très belle cote sur le marché des transferts européens. D’après les informations du compte insider @ODMByTreize013, Darry Bakola a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain mais également de l’Olympique Lyonnais, dont le nouveau directeur sportif David Friio connait très bien le joueur puisqu’il était il y a encore deux mois le directeur sportif… de l’OM. Du haut de ses 16 ans, Darry Bakola est déjà un pilier de l’équipe U19 de l’Olympique de Marseille et alors que son contrat aspirant court jusqu’en juin 2025, il est sur la short-list de nombreux clubs européens selon La Provence.

Longoria et Benatia attendus au tournant dans le dossier Bakola

Ce dossier va donc devoir être traité en priorité à l’OM car il serait dramatique pour les supporters phocéens de voir l’un des plus grands talents du centre de formation s’en aller chez un rival, que ce soit le PSG ou l’OL. La crainte d’un départ est pourtant bien présente car en interne à Marseille, on refuse de céder à la surenchère malgré le talent du joueur. En cas de proposition XXL, le PSG ou l’OL pourrait donc rafler la mise. Pablo Longoria et Mehdi Benatia seront très surveillés sur ce dossier inattendu du mercato. Les dirigeants olympiens savent qu'ils seront jugés à travers ce genre de dossier épineux car pour les supporters, il est important de voir des jeunes du centre de formation éclore en équipe première.