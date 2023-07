OM ‍: Iliman Ndiaye applaudit Longoria, ça sent le transfert

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a officialisé très tard dans la soirée de lundi sa quatrième recrue du mercato estival en la personne d’Ismaïla Sarr, qui pourrait être suivi par un autre international sénégalais dans les prochains jours… Iliman Ndiaye.

En quête de renforts offensifs durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille a mis un très gros coup d’accélérateur ces derniers jours. Après avoir ficelé la venue de Pierre-Emerick Aubameyang (libre), le club phocéen a officialisé la signature d’Ismaïla Sarr en provenance de Watford pour une somme comprise entre 11 et 13 millions d’euros. L’attaque marseillaise commence à avoir fière allure et pourrait encore se renforcer d’ici la fin du mercato.

Pablo Longoria espère toujours une issue heureuse dans le dossier de la prolongation d’Alexis Sanchez tandis que la piste Iliman Ndiaye est très chaude. Après avoir longuement hésité, l’international sénégalais de Sheffield a fini par se décider et souhaite rejoindre l’Olympique de Marseille. Le joueur a un accord sur la base d’un contrat de cinq ans avec le club phocéen… qui doit maintenant s’entendre avec Sheffield United, ce qui n’est pas simple puisque le promu en Premier League veut garder sa star et bâtir son équipe autour de lui.

Iliman Ndiaye like la signature d'Ismaïla Sarr à l'OM

Face à la volonté du joueur de partir, Sheffield est toutefois impuissant et cédera si l’OM se rapproche des exigences du club anglais. A en croire le journaliste Luciano Saviano, l’état-major olympien a formulé une offre de 13 millions d’euros pour recruter le Sénégalais… une offre qui sera sans doute insuffisante pour faire craquer Sheffield, qui réclamerait au moins 20 millions d’euros bonus compris.

🆕️ L'OM a fait une offre de 13M€ (bonus compris) pour Iliman Ndiaye.



Dans le même temps, le club marseillais aurait trouvé un accord avec l'international sénégalais autour d'un contrat jusqu'en 2028.



[#TeamOM | #MercatOM] pic.twitter.com/1WK469BBDD — 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐚𝐧𝐨 🇮🇹 (@L_Saviano) July 24, 2023

L’optimisme est toutefois de mise à l’OM, et pour cause, la volonté du joueur est plus que jamais de rejoindre Marseille et il ne s’en cache pas. Les supporters olympiens n’ont pas mis longtemps à remarquer lundi soir qu’Iliman Ndiaye a très vite réagi à l’officialisation du transfert d’Ismaïla Sarr en « likant » la publication de l’Olympique de Marseille annonçant le transfert du Sénégalais de Watford à l’OM. Iliman Ndiaye n’a désormais plus qu’une chose en tête, revêtir à son tour le maillot bleu et blanc du club phocéen et devenir la cinquième recrue de Pablo Longoria et de Javier Ribalta cet été. Il faudra pour cela un ultime effort financier de la part du club détenu par Frank McCourt.