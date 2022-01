OM : McCourt confie un projet à 150 millions d'euros à Eyraud

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Un an après les incidents survenus au centre Robert Louis-Dreyfus, l’OM a bien changé. Jacques-Henri Eyraud est, quant à lui, toujours présent au club comme Vice-président du Conseil de Surveillance.

Le 30 janvier 2021, l’Olympique de Marseille touchait le fond suite à l’invasion du centre Robert Louis-Dreyfus par des « supporters » de l’OM mécontents de la situation sportive de l’époque et de la gestion du club par Jacques-Henri Eyraud. Conséquences ? Des arbres brûlés, des lancers de projectiles, des tags anti-Eyraud. Sûrement la goutte de trop pour le Président de l’OM à cette époque-là qui a cédé sa place à Pablo Longoria fin février 2021. Aujourd’hui, l’OM se porte mieux avec une 3e place en Ligue 1 et des résultats sportifs plus positifs qu’il y a 1 an. A noter que l’OM a enregistré pas moins d’une douzaine de recrues ayant boosté le projet sportif. Guendouzi, Saliba, Harit, Bakambu, Pau Lopez….la patte Longoria. Mal aimé à Marseille, celui qui a présidé l’OM pendant presque 5 ans tient toujours une place dans l’organigramme du club et dans le carnet d’adresses de Pablo Longoria et de Franck McCourt.

Une communication Eyraud-Longoria très régulière

Un intime de l'#OM à @rmcsport : "A Marseille, c’est Longoria. A Paris, c’est Eyraud. Sauf qu’une immense partie du budget et des intérêts de l’#OM se joue à Paris: les droits TV, l’équipementier, le marketing, et bientôt la société commerciale. L’influence d’Eyraud reste grande" — OManiaque (@OManiaque) January 30, 2022

D’après RMC Sport, Jacques-Henri Eyraud réside à Paris et consacre 80% de son temps à la mission « McCourt Europe, Middle East & Africa » dont il est le Président. Une preuve que l’ancien Président marseillais est toujours un homme de confiance pour Franck McCourt, qui a injecté 150 millions d’euros dans ce projet. Si Pablo Longoria a très bien géré l’après Eyraud, son prédécesseur suit ça de près et de loin à la fois. Nommé Vice-président du Conseil de surveillance de l’OM, Jacques-Henri Eyraud échange régulièrement avec son ancien directeur sportif, aujourd’hui à sa la tête de la présidence de l’OM. Toujours d’après RMC Sport, l’influence de Jacques-Henri Eyraud reste grande dans un domaine marketing qu’il connaît à merveille comme homme d’affaires.