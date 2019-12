OM : Il met Payet et Messi dans la même phrase, et rigole

Dans : OM.

Elément décisif de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, Dimitri Payet n’a pas eu besoin de traverser cette bonne période pour démontrer l’étendue de ses qualités.

Difficile en effet de remettre en doute le talent du Réunionnais, qui s’était même un temps imposé en équipe de France lors de l’Euro 2016. Mais l’état de forme du meneur de jeu de l’OM est souvent chancelant, ainsi que son degré de motivation. En tout cas, pour ceux qui le voient tous les jours à l’entrainement, l’impression laissée est de toute évidence très favorable. La preuve avec cette déclaration signée Alvaro Gonzalez, présent en conférence de presse avant le match contre Metz, et qui a été invité à évoquer son profil de footballeur. Pas vraiment celui d’un joueur classique en provenance de la Liga, comme l’Espagnol l’a reconnu dans un grand sourire.



« Moi, je n'ai pas de don ! Payet, Messi, oui, mais pas moi. Je pense être rapide pour un défenseur central, mobile, je n'ai pas de difficultés particulières contre un attaquant rapide. Et puis avec les années, moi qui étais plutôt limité au départ avec le ballon, je le porte plus, j'ai pris confiance », a livré Alvaro Gonzalez, qui n’est clairement pas le joueur le plus technique de l’effectif, lui qui n’hésite pas une seconde à dégager en touche s’il en sent le besoin. En tout cas, il n’a en effet pas le même don que Payet ou Messi, mais il a su montrer son utilité depuis le début de saison à l’OM.