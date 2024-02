OM ‍: Gasset ressuscite un lofteur pour Montpellier

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le groupe de l'OM pour la réception de Montpellier a été dévoilé et Pape Gueye en fait partie. Ecarté par sa direction pour avoir refusé de prolonger son contrat, il a bénéficié du soutien providentiel de Jean-Louis Gasset.

Jean-Louis Gasset est prêt pour une mission de trois mois avec l'OM. L'entraîneur de 70 ans doit réussir à qualifier le club phocéen pour une coupe d'Europe en fin de saison. Une tâche pas si évidente avec le neuvième du championnat qui reste sur une série de 6 matchs sans succès en Ligue 1. L'équipe phocéenne est inconstante et cela s'explique sans doute par un effectif plus faible que celui des saisons précédentes. L'OM devra posséder toutes ses forces vives pour revenir dans le haut du classement. Jean-Louis Gasset l'a vite compris et cela se voit dans le premier groupe qu'il convoque pour le match de Montpellier dimanche soir.

Pape Gueye, trop fort pour aller en N3

Selon les informations de L'Equipe, Pape Gueye fait partie des appelés. Il n'est plus apparu avec l'OM depuis décembre dernier. Parti à la CAN avec le Sénégal et revenu blessé, il ne devait plus rejouer avant la fin de la saison. En effet, c'était le souhait de Pablo Longoria et Medhi Benatia. En fin de contrat en juin, Gueye n'a pas prolongé et il a surtout refusé d'être transféré au mois de janvier. Jean-Louis Gasset a agi personnellement pour mettre fin à cette mise à l'écart.

Jean-Louis Gasset : "Il reste deux entraînements. On va voir, on réfléchit (pour le piston droit). Quant à Pape Gueye, j'ai demandé à la direction d'avoir tous les atouts. Pape Gueye est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il sera dans le groupe demain." — Le Phocéen (@lephoceen) February 24, 2024

« J'en ai parlé avec la direction. Je leur ai dit : « Si vous me demandez de remplir une mission, j'aimerais avoir tous les atouts ». Pape Gueye est un joueur que j'apprécie beaucoup. Tout ce qu'il s'est passé hier, ce n'est pas mon problème, on a parlé de demain. Et tout le monde était d'accord. Pape Gueye sera dans le groupe pour ce match », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse ce samedi. Même si Longoria et l'OM risquent de ne pas toucher le moindre sou sur le milieu sénégalais, une qualification en C3 voire en C1 rapportent bien plus d'argent.