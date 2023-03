OM : Il laisse le titre au PSG et s'occupe du reste

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille se déplace dimanche soir à Reims, une équipe qui depuis quelques mois fait des étincelles. Mais l'OM a bien l'intention de s'imposer afin de ne pas rater son unique objectif cette saison.

Absent depuis un tout petit peu plus d’un mois en raison d’une blessure à la cheville, Samuel Gigot est entré en jeu la semaine passée lors du nul concédé par l’Olympique de Marseille contre Strasbourg. Mais pour le voyage de dimanche à Reims, le défenseur de 29 ans postule à une place de titulaire, et Igor Tudor ne s’en privera probablement pas compte tenu de la suspension pour deux matchs de Leonardo Balerdi et du forfait de Sead Kolasinac. Un retour aux affaires de celui qui a longtemps été le patron de la défense phocéenne, l’OM ayant clairement eu des faiblesses dans ce secteur en son absence, comme en témoignent ses récents résultats. Alors que l’équipe d’Igor Tudor a encore onze matchs à jouer cette saison en Ligue 1, et donc 33 points à prendre, Samuel Gigot connaît trop bien le football pour tenter de vendre un rêve impossible aux supporters marseillais.

L'OM doit uniquement se focaliser sur la Ligue des champions

Si l’Olympique de Marseille est revenu à un moment sur les talons du Paris Saint-Germain, avec même la possibilité de recoller à deux points des champions de France au moment de recevoir ces derniers au Vélodrome, l’OM a calé face au PSG et cette lourde défaite a probablement achevé les derniers espoirs fous de gagner le titre en Ligue 1. L’équipe marseillaise a compris que la saison allait se finir sans aucun titre, mais Samuel Gigot est déterminé à décrocher le Graal, à savoir le deuxième ticket direct pour la prochaine Ligue des champions. « On est concentré sur notre objectif, on veut aller chercher cette 2e place, ça passe par de bons résultats et ce, dès dimanche à Reims. On sait dans quel club on joue. On a connu un mois assez compliqué, notamment une semaine difficile contre Paris et Annecy. On gagne en­semble, on perd ensemble. À nous de vite rebondir. Il faut aller au charbon, être des guerriers », prévient l’expérimenté défenseur de l’Olympique de Marseille. Nul doute que Will Still, le sorcier rémois, a bien l’intention de contrarier Samuel Gigot et de continuer ainsi son incroyable série d’invincibilité.