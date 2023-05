OM : Guendouzi sur le départ ?

Désormais remplaçant de luxe à l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi pourrait aller voir ailleurs dès le prochain mercato.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, il semble dorénavant très probable que Mattéo Guendouzi changera de club cet été lors du marché des transferts. Poussé sur le banc par Igor Tudor au retour du Mondial 2022, le milieu de terrain de 24 ans a compris que si l’entraîneur croate reste à Marseille, il n’aurait probablement pas le temps de jeu qui lui permettra de postuler à l’équipe de France.

Mattéo Guendouzi could leave OM in the summer, it’s concrete possibility as he’s attracting interest in Premier League. 🚨🔵🇫🇷 #transfers



Aston Villa are tracking him since long time — there are also other clubs keen on signing Guendouzi. pic.twitter.com/I3jDuQkOx3