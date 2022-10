OM : Gros clash à Lisbonne, Nuno Tavares balance !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pris en grippe par le public lisboète, Nuno Tavares a également été la cible de l’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim.

Ancien latéral gauche du Sporting mais également du Benfica Lisbonne, le défenseur marseillais Nuno Tavares n’a pas été bien accueilli par le public de l’Estadio José Alvalade lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions entre le Sporting et l'Olympique de Marseille. Au match aller, le latéral gauche prêté par Arsenal avait déjà été chahuté par une partie des joueurs ainsi que du staff portugais. Mercredi soir à Lisbonne, Ruben Amorim a remis ça en provoquant Nuno Tavares pendant le match entre l’OM et le Sporting. C’est tout du moins ce que le défenseur marseillais, sérieux et solide défensivement mais loin d’être étincelant offensivement mercredi soir, a déclaré au micro de CNN Portugal après la large victoire de Marseille (0-2).

Nuno Tavares a été provoqué par Ruben Amorim

Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir à Lisbonne tandis que du côté des supporters et du staff de l’OM, on appréciera la répartie de Nuno Tavares face aux provocations de Ruben Amorim. « Sur le terrain, il a quand même essayé de me provoquer un peu, je pense qu'il devrait s’occuper davantage de garder ses joueurs sur le terrain plutôt que d'envoyer des piques. Mais je ne m'en soucie plus. Nous avons gagné le match, je suis plus heureux avec ça. Je n'ai pas à faire la paix avec lui. Comme je l'ai dit, il a essayé de m'envoyer une pique sur le terrain. Je n'ai même pas répondu, j'ai d'autres choses à craindre. Et parfois quand tu craches ça finit par te tomber sur le front » a balancé Nuno Tavares, moins étincelant qu’en début de saison avec l’Olympique de Marseille mais qui demeure un joueur essentiel dans l’équilibre de l’équipe d’Igor Tudor comme il l’a prouvé sa prestation sérieuse face au Sporting mercredi soir en Ligue des Champions. En tout cas, il garde tout son tranchant dans sa sortie médiatique, notamment en rappelant au coach du Sporting qu'il serait bien que son équipe termine un match à 11 s'il veut gagner...