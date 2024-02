OM ‍: Gattuso à la rue, son départ est exigé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Incapable de gagner depuis plus d’un mois, l’OM a laissé échapper la victoire dans le temps additionnel jeudi en barrage aller de l’Europa League face au Shaktar Donetsk. Une contre-performance qui fragilise davantage Gennaro Gattuso.

Successeur de Marcelino à la tête de l’Olympique de Marseille fin septembre, Gennaro Gattuso avait trouvé une formule gagnante à la fin de l’année 2023. En disposant son équipe en 3-5-2, l’entraîneur italien avait trouvé la recette pour enchaîner les victoires en Ligue 1 et en Europa League. Mais en ce début d’année civile 2024, Gennaro Gattuso est revenu à son 4-3-3 préférentiel et depuis… les victoires ont disparu. Depuis plus d’un mois, l’OM n’a plus gagné et jeudi soir en Europa League face au Shaktar Donetsk, on pouvait imaginer que les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang allaient retrouver le sourire. A quatre minutes de la fin du match, Marseille menait 2-1 mais c’était sans compter sur la fragilité de la défense marseillaise, qui a craqué dans le temps additionnel et qui a concédé le match nul. Au lendemain de ce match, la position de Gennaro Gattuso est plus fragilisée que jamais et ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire l’inverse au vu des propos tenus par le chroniqueur de l’After Foot sur RMC.

« Moi j’aimerais parler du coach. Gattuso est perdu, il est au fond de la mer. Il nous a quand même dit il y a deux jours qu’il n’y avait pas de crise de jeu dans son équipe. Moi, je vois la première mi-temps, elle est catastrophique. Il nous remet son 4-3-3 qui ne va pas du tout avec les qualités et les défauts de ton équipe. La meilleure période de l’OM cette saison, c’était en 3-5-2 et il ne veut plus jouer avec ce système. La première mi-temps a été cataclysmique sur tous les points de vue. Il nous met Ounahi en six et Kondogbia en huit et quand il a changé les deux en deuxième mi-temps, l’équipe était meilleure. Je dissocie les deux mi-temps car avant le repos, le Shaktar était meilleur. Mais en deuxième mi-temps, l’OM s’est s’abordé. L’OM doit gagner la rencontre, les deux buts sont bien emmenés. On ne comprend pas grand-chose » a analysé celui qui intervient par ailleurs sur Winamax.

Le départ de Gattuso réclamé à l'OM

Du côté de la communauté marseillaise, le son de cloche est différente. Le compte insider La Minute OM a exigé le départ de Gennaro Gattuso après la nouvelle déception jeudi soir en Europa League. « Il est temps que Gattuso s’en aille de lui-même ! Grosse erreur de casting ! Pablo Longoria va-t-il tenir assez longtemps pour maintenir l’entraîneur ? L’effectif est atteint mentalement. Je ne suis pas certain que les joueurs donneront le maximum pour le coach » a publié le compte spécialisé dans les infos mercato, et qui n’en peut plus de voir Gennaro Gattuso tâtonner à la tête de l’Olympique de Marseille. Son de cloche similaire pour un autre insider du club olympien, Marwan Belckacem. « Pancho est un coach médiocre, mais qu'est-ce qu'il ferait de moins que Gattuso ? » s’est-il interrogé, souhaitant presque le retour d’Abardonado aux commandes pour finir la saison tant bien que mal. La question est maintenant de savoir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia prendront une décision catégorique dans les semaines à venir en se séparant de Gennaro Gattuso ou s’ils laisseront le coach italien en place jusqu’à la fin de la saison avant un possible changement d’entraîneur l’été prochain.