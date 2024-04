OM ‍: Gasset promet des grosses surprises

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille n'arrive pas en pleine forme pour défier Lille ce vendredi soir en Ligue 1. Mais que dire de la confrontation qui arrive contre Benfica, où Jean-Louis Gasset va devoir piocher en réserve.

L’OM est en proie aux doutes alors que le sprint final de la saison est lancé. Les pépins physiques s’enchainent, et les défaites se multiplient également. Résultat, le revers à domicile face au PSG a fortement éloigné les Marseillais d’une place en Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Et encore, le rythme des formations comme Rennes, Nice ou Lens n’est pas incroyable. C’est pour cela que l’entraineur marseillais affichait un discours volontairement optimiste malgré la défaite dans le Classique face au PSG, où l’OM a finalement craqué en supériorité numérique. « Les joueurs étaient un peu KO lundi. On a discuté, on a montré des images, on a positivé. Quand on est capable de faire la première mi-temps qu'on a fait, ça donne l'espoir de faire une fin de saison intéressante. On a sept matchs de championnat et un quart de finale d'Europa League. Il faut y croire », a lancé l’entraineur de l’OM, qui sait que son effectif a de quoi rebondir avec les matchs à enjeux à venir, à commencer par Lille ce vendredi.

🚨 Les billetteries individuelles d'#OMOGCN et #OMRCL sont dispos ! 🎟️



Le sprint final est lancé ! Ne ratez pas ces rencontres déterminantes ! 👊 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 4, 2024

Mais pour cela, encore faut-il parvenir à présenter une équipe compétitive. Les blessés s’accumulent et l’enchainement des matchs peut faire très mal sans plusieurs cadres, comme Mbemba ou Clauss contre Lille. Ensuite, viendra le temps de se concentrer sur le quart de finale d’Europa League face au Benfica Lisbonne, sans match entre les deux en raison d’une décision de la Ligue de faire souffler les équipes françaises encore engagées en Coupe d’Europe.

Les jeunes au pouvoir contre Benfica

Une très bonne idée pour Jean-Louis Gassset, qui sait toutefois qu’avec les absents hors de la liste et les soucis physiques, il va y avoir des nouveaux venus piochés dans la réserve pour affronter le Benfica. « Dans la conjoncture, avec l'effectif qu'on a, que l'on sait que demain on va à Lille avec 18 joueurs, il y en a cinq qui ne peuvent pas être sur la liste d'Europa League. Le temps de jeudi à jeudi va permettre à d'autres joueurs de venir avec nous. Sur la liste d'Europa League, vous allez découvrir des noms. Qu'il y ait une semaine de match à match, c'est formidable pour nous », a promis l’entraîneur de l’OM, qui en dira certainement plus à ce sujet à l’approche du match de Coupe d’Europe.