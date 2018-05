OM : Garcia n’en veut pas, deux minots vont prendre la porte

Dans : OM, Mercato.

Dès le début de son « Champions Project », l’Olympique de Marseille avait indiqué que les jeunes de son centre de formation tiendraient un rôle important.

Cela se confirme avec Maxime Lopez et Boubacar Kamara, présents dans les rotations de Rudi Garcia. En revanche, d’autres jeunes ne parviennent pas à exister. Tous les deux professionnels depuis novembre dernier, Yusuf Sari (19 ans) et Christopher Rocchia (20 ans) n’ont pas les faveurs de leur entraîneur. L’ailier qui fréquente les Espoirs turcs n’est apparu qu’à quatre reprises cette saison, tandis que le latéral gauche n’a jamais joué avec l’équipe première.

Visiblement, le coach de l’OM ne les juge pas au niveau, d’autant que la concurrence ne les aide pas. Et pour ne rien arranger, Garcia aurait demandé la signature d’un latéral gauche cet été. Le message est clair, les deux minots devront trouver une porte de sortie. C’est pourquoi leurs agents respectifs font le nécessaire pour décrocher un prêt, sachant que le club phocéen n’a aucune intention de les retenir.

Vers un prêt des deux joueurs

« On est lucide. Pour que la situation évolue et que les deux joueurs gagnent en maturité, en expérience et en temps de jeu, un départ en prêt serait profitable pour toutes les parties, a confié une source proche du dossier à Foot Mercato. Tout ceci devrait être rapidement calé après un rendez-vous avec Andoni Zubizarreta. Il y a déjà pas mal de clubs français sur les rangs aussi bien de L1 que de L2. Mais l’avenir des deux joueurs n’est pas forcément lié et rien n’indique pour le moment qu’ils iront dans le même club. » A priori, Sari et Rocchia ne resteront pas à l’OM.