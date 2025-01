OM ‍: Francfort touche le pactole et fonce sur Elye Wahi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A peine l’accord conclu avec Manchester City pour le transfert d’Omar Marmoush pour 80 millions d’euros, Francfort a identifié son remplaçant. Le club allemand a jeté son dévolu sur Elye Wahi, en difficulté à l’OM.

L’Eintracht Francfort est un spécialiste des grosses ventes et ce mercato hivernal le prouve une fois de plus. Le club allemand a réalisé le très gros coup du mois de janvier avec la vente de son buteur Omar Marmoush au prix fort. Un accord a été trouvé avec Manchester City pour un transfert à hauteur de 80 millions d’euros et le joueur est attendu ce lundi en Angleterre pour s’engager en faveur des Citizens. La mission de Francfort est désormais de le remplacer pour une somme bien inférieure et selon RMC, le club allemand a identifié son potentiel successeur. Il s’agit d’Elye Wahi, en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, où il passe désormais derrière Neal Maupay dans la hiérarchie des attaquants.

Francfort priorité de Wahi pour remplacer Marmoush

Initialement présent dans une short-list de Francfort, l’ex-attaquant du RC Lens et de Montpellier est désormais la priorité de l’actuel 3e de la Bundesliga selon la radio, qui explique que « des négociations sont en cours » entre toutes les parties pour voir s’il est possible de trouver un accord. L’OM est « à l’écoute » mais ne compte pas brader son attaquant, recruté pour 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus il y a tout juste six mois. Pablo Longoria a très vite été clair avec ses homologues allemands, il veut au moins récupérer sa mise dans ce dossier. Un départ d’Elye Wahi pour moins de 25 millions d’euros n’est donc pas envisageable.

De plus, la direction olympienne a promis à Roberto De Zerbi qu’un potentiel départ de l’international espoirs français serait compensé numériquement par une arrivée. Car même si l’OM ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison, les solutions ne sont pas nombreuses au poste d’avant-centre. Derrière l’expérimenté Neal Maupay, le jeune Robino Vaz pousse et Roberto De Zerbi adore l’ancien Sochalien. Mais il aimerait un autre joueur, plus expérimenté, dans le cas où Elye Wahi viendrait à faire ses valises. Deux clubs anglais dont West Ham restent à l’affût selon Fabrice Hawkins mais il semble à présent assez clair que c’est Francfort qui mène la danse et qui pourrait décanter le mercato de l’OM à condition de s’aligner les exigences du club phocéen pour le transfert d’Elye Wahi.