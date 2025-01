OM ‍: Wahi éjecté de Marseille, l'OL a la réponse

Décevant depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Elye Wahi n’est pas certain de poursuivre l’aventure en Provence. L’attaquant français est notamment pisté par Galatasaray, qui en fait son plan B derrière Georges Mikautadze.

Auteur de trois buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Elye Wahi a débuté le championnat en tant que titulaire à l’Olympique de Marseille avant de rapidement être relégué sur le banc par Neal Maupay. Les débuts de l’ancien Lensois, recruté pour 30 millions d’euros bonus compris il y a six mois, sont laborieux. L’international espoirs français peine à répondre aux attentes de Roberto De Zerbi et son avenir est déjà mis en suspens lors de ce mercato hivernal. En cas de très grosse offre qui lui permettrait de retomber sur ses pattes en ce mois de janvier, l’OM ne retiendra pas Elye Wahi.

