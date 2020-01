OM : France, Guinée ou Sénégal, « Sarrinho » vote… Marseille

Dans : OM.

Ce jeudi, Bouna Sarr faisait la Une du journal L’Equipe qui titrait « Le show Sarrinho » en référence au but venu d’ailleurs inscrit par le latéral de l’OM contre Strasbourg (3-1).

Un but magnifique qui va faire monter la cote du joueur de l’Olympique de Marseille, courtisé par le Sénégal et la Guinée alors qu’à 27 ans, il n’a toujours pas fait de choix concernant sa nationalité sportive. Il faut dire que secrètement, c’est un appel de Didier Deschamps que Bouna Sarr espère, lui qui avait été pré-convoqué par le sélectionneur des Bleus en octobre 2018. Dans les prochains mois, l’ancien milieu offensif du FC Metz devrait rendre public son choix. Mais après le succès de l’Olympique de Marseille sur Strasbourg en Coupe de France mercredi, Bouna Sarr a refusé de donner des indices, se contentant de dire qu’il était focus à 100 % sur l’OM.

« C’est flatteur d’être courtisé. Je suis franco-guinéen-sénégalais, mais je ne veux pas trop évoquer le sujet parce que je vois que ça fait énormément parler, je veux continuer à me concentrer sur mon club » a indiqué Bouna Sarr avant de s’attarder sur son magnifique but. « Ça se joue en une fraction de seconde. Plus j'avance et plus j'estime que je peux aller jusqu'au bout de mon action. Je me sers assez bien de l'appel de Valère Germain, qui me crée un espace, qui fait que l'adversaire a pu hésiter et n'a pas voulu faire faute. C'est une belle action, un beau but. Ça fait plaisir, j'espère en mettre d'autres » a indiqué Bouna Sarr, auteur mercredi de son deuxième but de la saison après une réalisation face à Brest, déjà au Stade Vélodrome, mais en Ligue 1. Un but qui avait beaucoup moins marqué les esprits que celui inscrit face à Strasbourg, qui risque bien de faire le tour des télés européennes.