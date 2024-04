Le héros de l’OM, c’est Brandao et Mitroglou réunis

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa grâce à sa victoire sur Benfica (1-0, 4-2 tab). L'un des héros est l'unique buteur : Faris Moumbagna.

L’OM a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa au terme d’un match plein, où les joueurs olympiens ont clairement tout donné, plusieurs d’entre-eux terminant avec des crampes. Un match emballant mais très serré, et pendant longtemps, les Marseillais ont buté sur la défense du Benfica. L’un des héros de la soirée, avec Pau Lopez certainement, est l’unique buteur dans le temps réglementaire : Faris Moumbagna. D’un coup de tête sur un centre parfait d’Aubameyang, il a offert la prolongation à son équipe. Une belle revanche pour le Camerounais qui n’a pas réellement été mis en valeur depuis le début de la saison. Mais aussi une sorte de bouée de secours dans un match où l’attaquant de l’OM a été très en difficulté.

Le Vélodrome est mort de rire

Merci Moumbagna pour le but mais dans le stade les gens sont morts de rire. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) April 18, 2024

Dans le jeu, ses conduites de balle ont beaucoup inquiété les supporters tant il ne semble pas à l’aise avec le cuir, et ses passes et ses remises ont laissé à désirer. Sans compter les glissades sur ses changements d'appuis. Sur les réseaux sociaux, on s’est montré sans pitié sur le niveau de l’ancien du championnat de Norvège, qui inquiète beaucoup pour ses débuts. « Les conduites de balle de Moumbagna, je vois tellement du Moussa Maazou en lui c’est fou », « Moumbagna, il joue avec des Timberlands », « Moumbagna, techniquement, je suis meilleur que lui », « il y un mélange de Brandao et de Mitroglou en lui », assène même un internaute, pour qui ces comparaisons ne sont clairement pas des compliments. Même le journaliste de Winamax Thomas Bonnavent n’a pas pu se retenir : « Merci pour le but mais les gens dans le stade sont morts de rire ». Un joueur qui doit encore convaincre, mais s’il continue à marquer quelques buts précieux, nul doute qu’il pourra bénéficier d’un petit temps d’adaptation supplémentaire.