OM : Florian Thauvin répond aux rageux

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Brillant cette saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin a toujours su qu'il allait atteindre le niveau international.

Après un début de carrière tonitruant, au cours duquel il avait remporté le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 en 2013 avec Bastia, Florian Thauvin a connu plusieurs périodes compliquées, à Marseille, mais surtout à Newcastle. Mais ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir car l'attaquant de 24 ans renaît de ses cendres depuis la saison dernière. Auteur de huit buts et de huit passes décisives en championnat cette année, Thauvin est l'homme clé de l'OM. Une renaissance sportive et extra-sportive, au niveau de l'image, qu'il doit en partie à sa confiance en lui.

« On ne peut pas obliger tout le monde à nous aimer. Je trouve que c'est dommage de me juger sans me connaître. Je suis un joueur de ballon, j'ai envie que l'on me juge sur ce que je fais sur le terrain, pas en dehors. En dehors, je suis un homme et je suis comme tout le monde, je peux faire des erreurs. C'est grâce à ça que je suis la personne que je suis aujourd'hui, je n'ai pas de regret. Newcastle ? Ça m'a servi parce que j'avais déjà eu un premier échec à l'OM. Je n'avais plus le choix, je ne pouvais plus me cacher. Je l'ai dit à mes proches. Autour de moi, peu de gens étaient pour un retour à l'OM. Moi j'ai dit : "Oui, cette fois-ci je vais réussir". La CDM 2018 ? Je rêve de faire partie du groupe. Mais je pense que si je suis obsédé par ça, je vais changer ma façon de jouer et ce n'est pas comme ça que je vais être bon. J'essaie d'être concentré sur moi même et de faire les choses du mieux que je peux », a lancé, sur le CFC, Thauvin, qui souhaite donc poursuivre sa bonne dynamique avec l'OM pour s'installer en équipe de France en vue de la Coupe du Monde... avant de partir à l'étranger au mercato ? Thauvin a toutes les cartes en main.