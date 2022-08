OM : Depay préféré à Milik, Tudor sera soulagé

Déterminé à conclure des ventes avant la fin du mercato, l’Olympique de Marseille ne s’opposerait pas au départ d’Arkadiusz Milik. Mais la Juventus Turin, fidèle admiratrice de l’attaquant polonais, a privilégié la piste menant au Barcelonais Memphis Depay.

Le message de Pablo Longoria a bien été reçu dans le vestiaire. Au micro de Prime Video la semaine dernière, Valentin Rongier relayait lui-même l’avertissement de son supérieur. « Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable, confirmait le milieu de l’Olympique de Marseille. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. (...) Il n'y a aucun départ impossible. » Pas même ceux de Gerson, Cengiz Ünder ou encore Arkadiusz Milik, envisage La Provence.

L’attaquant polonais possède encore une belle cote sur le marché des transferts. D’après le quotidien régional, le FC Valence et le Borussia Dortmund se tiennent à l’affût, tout comme la Juventus Turin, présente sur ce dossier depuis plusieurs années. De quoi envisager une belle vente pour Pablo Longoria. Seulement voilà, le plus fidèle prétendant d’Arkadiusz Milik est allé voir ailleurs. Plusieurs sources comme le média espagnol Relevo annoncent un accord entre la Vieille Dame et Memphis Depay. Les deux parties auraient discuté d’un contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel à environ 7 millions d’euros.

Juventus will send official proposal to Memphis Depay in the next few days, as verbal agreement is really close on lenght of contract/salary. Talks at key stages. 🚨⚪️⚫️ #Juve



Memphis will terminate his contract with Barça only once agreement with Juve is completed and sealed. pic.twitter.com/V0UJqbvi06