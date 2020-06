OM : Eyraud veut le larguer, Germain ne bougera pas

Dans : OM.

Désireux de réduire considérablement la masse salariale de l’effectif olympien, Jacques-Henri Eyraud a ciblé plusieurs indésirables au mercato.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe dévoile que l’intention du président de l’OM est de se débarrasser de Valère Germain, de Kevin Strootman et de Kostas Mitroglou. On l’a bien compris, les trentenaires aux gros salaires ne sont plus en odeur de sainteté dans la cité phocéenne. Certains d’entre eux gardent néanmoins une belle cote à travers l’Europe. C’est notamment le cas de Valère Germain, lequel suscite l’intérêt de Bordeaux, de Valladolid ou encore de Mayence et d’Orlando, selon le quotidien national. Plusieurs points de chute potentiels, qui laissent penser à Jacques-Henri Eyraud qu’un transfert est possible cet été, trois ans après la venue de l’attaquant en provenance de Monaco.

Mais selon les informations obtenues par Le Phocéen, il ne sera pas si simple de se débarrasser de Valère Germain au mercato. Et pour cause, le média pro-OM affirme que l’attaquant de 30 ans n’a aucunement l’intention de quitter Marseille la saison où le club phocéen va enfin retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Demi-finaliste avec Monaco il y a trois ans, l’ancien Niçois souhaite découvrir la C1 dans un stade aussi volcanique que l’Orange Vélodrome. Son intention n’est donc absolument pas de partir, malheureusement pour Jacques-Henri Eyraud et pour les finances olympiennes. Vraisemblablement, il faudra donc se concentrer sur les dossiers d’autres joueurs indésirables, comme Kostas Mitroglou et Kevin Strootman. Des joueurs dont le profil peuvent intéresser certains clubs, mais dont les salaires représentent quasiment systématiquement des freins à la concrétisation des transferts…