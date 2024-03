Vente OM ‍: Out les Saoudiens, Saadé n'aura pas besoin d'eux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Considéré comme plus puissant que le maire de Marseille, Rodolphe Saadé n'est pas seulement la huitième fortune de France. Normal que son nom revienne autour de l'OM.

C'est une publicité dont le patron de CGA CGM se serait bien passée, la semaine passée, et durant plusieurs jours, le quotidien La Provence, dont il est le propriétaire, a disparu des kiosques en raison d'une grève des journalistes. Une Une suite à la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, dont il est proche, avait poussé les dirigeants du média à mettre sur la touche un rédacteur en chef. Finalement, tout s'est arrangé, mais cela a remis au premier plan Rodolphe Saadé, dont il se dit depuis des années qu'il pourrait acheter l'Olympique de Marseille à Frank MCourt. Même si certains l'associent à des investisseurs saoudiens pour cette opération, il apparait cependant très clairement que celui qui possède la huitième fortune de France avec près de 9,8 milliards d'euros, juste devant Vincent Bolloré, reprendra l'OM tout seul ou ne le fera pas.

Saadé sera seul s'il doit racheter l'OM

Dans un portrait de l'homme d'affaires marseillais, France 3 PACA ne laisse pas vraiment la place aux doutes si dès fois la vente de l'OM doit se faire un jour, ce que le média régional ne confirme d'ailleurs pas du tout. Rodolphe Saadé pourra racheter le club phocéen si Frank McCourt le met en vente, mais il n'aura pas l'intention de le faire comme un second couteau de l'Arabie Saoudite. Déjà sponsor de l'Olympique de Marseille, il veut surtout que tout ce qu'il investit serve à la ville et à sa population. Ainsi, via sa propre fondation, il a aidé la Fondation OM à créer des city stades un peu partout dans la ville et a mis de l'argent dans de nombreux projets associatifs, au point même qu'il est désormais considéré comme étant « plus puissant que le maire ».

L'achat de l'OM c'est toujours non

Et peu importe que l'on dise que ses affaires avec la CGA CGM, puissante compagnie de transports maritimes, sont aussi liées avec l'Arabie Saoudite, Marseille est au-dessus de cela dans l'esprit de l'homme d'affaires de 54 ans. D'ailleurs, à ce stade, il n'y a aucun changement par rapport aux propos tenus il y a quelques mois par Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée de CMA CGM et soeur de Rodolphe concernant la possibilité d'un rachat imminent de l'OM : « Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s'arrêtera au sponsoring. » On est donc loin d'une officialisation en juin prochain.