OM : Eyraud roi du clash, des révélations tonitruantes !

Attaque de la Commanderie, démission d’André Villas-Boas, les événements s’enchaînent à Marseille depuis trois jours.

Tandis que l’OM doit disputer un match à Lens mercredi, difficile de savoir dans quel état seront les coéquipiers de Dimitri Payet, Florian Thauvin et Steve Mandanda. Et pour cause, le chaos règne comme rarement dans la cité phocéenne après l’attaque de la Commanderie samedi puis l’annonce de la démission d’André Villas-Boas ce mardi. Au-delà des mauvais résultats sportifs, c’est plus que jamais la présence de Jacques-Henri Eyraud aux commandes du club qui a fait déborder le vase chez les supporters. Et le journaliste Mathieu Grégoire comprend totalement ce ras le bol, lui qui a livré quelques anecdotes totalement sidérantes au sujet du président de l’Olympique de Marseille sur le plateau de FC Marseille.

« Jacques-Henri Eyraud est toujours dans le rapport de force. Moi je ne suis plus choqué par Eyraud car soit il ne parle pas, soit il est dans le rapport de force, en permanence. C’est quelqu’un qui m’a déjà envoyé des textos pour me reprocher des tweets sur la Gambardella, sur l’OM, sur Zubizarreta… C’est lui qui m’écrit, je lui réponds et il envoie mes réponses à mon directeur de rédaction. C’est grave, je vous le dis car je lui ai dis en face et j’aimerais montrer un jour ces textos à Frank McCourt car c’est un problème. Le souci c’est qu’aujourd’hui, il estime clairement qu’un journaliste de La Provence et qu’un journaliste de RMC sont derrière le mouvement et sont responsables de la situation. Il le dit, il l’écrit, il le pense sincèrement. Il faut se rendre compte du point auquel on est arrivé. Tu vois la dureté des relations humaines qu’il instaure donc je ne suis pas surpris qu’il ait des discours d’une telle brutalité » a commenté le journaliste de L’Equipe, témoignant des relations glaciales entre Jacques-Henri Eyraud et la presse sur place à Marseille.