OM ‍: Aubameyang mange Vitinha, il n’y a pas photo

Par Corentin Facy

Ce samedi pour le match de l’OM contre Lille au Vélodrome, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso doit faire un choix difficile entre ses deux attaquants, à savoir Vitinha et Aubameyang.

Titulaire contre Le Havre avant la trêve internationale, Pierre-Emerick Aubameyang avait débloqué son compteur en Ligue 1, lui qui n’avait marqué uniquement en coupe d’Europe sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Logiquement titularisé contre Nice, l’international gabonais a toutefois livré une prestation décevante, ratant notamment une occasion cruciale à 0-0, cinq minutes avant le but azuréen. Quatre jours plus tard, c’est Vitinha qui a eu les faveurs de Gennaro Gattuso contre l’AEK Athènes en Europa League et le buteur portugais a saisi sa chance avec un but, un penalty et un carton rouge provoqués.

Face à l’OL dimanche, Aubameyang était pressenti pour débuter mais la rencontre a finalement été annulée. Quel sera le choix de Gennaro Gattuso pour la réception de Lille ce samedi soir ? Chez les supporters, une petite hype se dégage autour de Vitinha mais pour Adrien Thomasson, milieu offensif de Lens interrogé à ce sujet par Prime Video, il n’y a pas photo. Pour ce joueur très expérimenté de la Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang est une classe au-dessus du Portugais et cela même s’il manque d’efficacité depuis le début de la saison. « Depuis qu’il est revenu à l’OM, c’est un joueur très intelligent, de part ses déplacements. Il est toujours à la limite du hors-jeu et pour un défenseur, c’est très difficile de défendre sur ce genre de joueur » estime Adrien Thomasson avant de poursuivre.

Aubameyang nettement supérieur à Vitinha ?

« Et puis il a une faculté, dès qu’il est dans la surface, il fait toujours le geste juste et c’est pour ça qu’il a marqué autant de buts dans sa carrière. Vitinha, défensivement, est très compliqué à gérer puisque c’est quelqu’un qui est toujours au pressing, qui ne lâche jamais rien. Aubameyang, pour moi, est beaucoup plus dangereux. Capable de marquer des buts dans des situations beaucoup plus compliquées. On va dire, préférence de jouer contre Vitinha, mais il ne faut pas qu’il nous marque deux buts dans deux semaines (rires) » a commenté le milieu offensif lensois, pour qui les supporters de l’OM doivent se montrer patients avec un joueur de la classe de Pierre-Emerick Aubameyang. Car le Gabonais a selon lui toutes les qualités pour enflammer le Vélodrome et démontrer tout son talent avec l’OM. Dès ce soir face au LOSC ?