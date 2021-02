OM : La démission d'André Villas-Boas acceptée !

Dans : OM.

André Villas-Boas a présenté sa démission aux dirigeants de l’Olympique de Marseille ce mardi, au lendemain de la date limite du mercato.

Le coach portugais s’est expliqué sur les raisons de son choix ce mardi après-midi en conférence de presse. André Villas-Boas pointe du doigt de nombreux désaccords sur la politique sportive du club, et la venue d’Olivier Ntcham est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour AVB, lequel n’était pas favorable à la venue du technicien portugais. « J'attends une réponse de la direction, et si c'est non, on continue. Je ne veux aucun argent, je veux seulement partir » a fait savoir Villas-Boas devant les journalistes, sidérés par la scène.

A en croire les informations obtenues par RMC, la direction de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà transmis sa réponse à André Villas-Boas. Le club olympien ne retiendra pas son entraîneur, et a fait le choix d’accepter sa démission. Le départ du Portugais n’est toutefois pas encore bouclé à 100 %, car Frank McCourt doit valider le choix des dirigeants en place à Marseille. Le média rappelle que le propriétaire de l’OM a noué une relation très forte avec AVB cet été, au moment où l’ancien coach de Porto était proche de claquer la porte après le départ d’Andoni Zubizarreta. Reste par ailleurs à voir si Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ont déjà une idée du successeur d’André Villas-Boas…