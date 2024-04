OM ‍: Gasset dégoûté par son équipe de peureux

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM a coulé face au LOSC. Au sortir de cette nouvelle débâcle, Jean-Louis Gasset a vivement taclé l'état d'esprit de ses joueurs.

L'OM n'y arrive plus en Ligue 1. Après avoir subi une défaite cuisante dans le Classique face au PSG, les Phocéens étaient attendus au tournant ce vendredi soir contre le LOSC. Mais encore une fois, le collectif marseillais a coulé. Les Dogues, supérieurs dans tous les domaines, n'ont fait qu'une bouchée de l'OM. L'état d'esprit des Phocéens est vivement critiqué. Jordan Veretout n'a pas hésité à tancer ses coéquipiers, les invitant à se reprendre avant les quarts de finale de l'Europa League. Même son de cloche du côté de Jean-Louis Gasset, qui n'a pas pris de pincettes pour dévoiler le fond de sa pensée au micro de Prime Video.

Gasset ulcéré par ce qu'il a vu

😤 Jean-Louis Gasset : "On a donné le match, on a fait que des cadeaux, on a été nul."



Sur l'antenne du diffuseur français, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a en effet indiqué : « Le sentiment qui m’anime ? La colère. On avait l’opportunité, malgré une saison en dents de scie, de pouvoir espérer en ayant six matchs de championnat ensuite. Et on a donné le match, on n’a fait que des cadeaux, on a manqué des buts… on a été nuls. Contre Paris, j’étais frustré parce qu’on avait mis les ingrédients pour faire douter une belle équipe. Là ce soir, on a été mangés, dans les duels, dans l’envie, sur les 30 derniers mètres. On a des situations qu’on doit finir, même en première période. Mais on dirait qu’on a peur… je ne sais pas de quoi. La qualification en C1 ? Si on avait pris des points ce soir, on avait un petit espoir encore. Mais quand on donne le match, c’est honteux ». Jeudi soir, l'OM se déplacera du côté de Benfica en Ligue Europa. Une réaction est vivement attendue, sous peine de creuser un peu plus profond. Jean-Louis Gasset pourrait même faire quelques choix forts malgré les nombreuses absences qui touchent le groupe de l'OM.