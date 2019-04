OM : Eyraud prend un râteau XXL d'un champion du monde

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Un an et puis s’en va ? Recruté l’été dernier pour plus de 25 ME en provenance du FC Séville, Steven Nzonzi pourrait déjà quitter Rome au mercato. En effet, le champion du monde 2018 ne fait pas l’unanimité dans la capitale italienne, et son départ est dans les tuyaux. Une situation dont Arsenal, Monaco, mais également Marseille souhaiteraient profiter selon la presse italienne. Reste que le dossier sera quasiment impossible à mener à son terme pour le club phocéen.

En effet, Calcio-Mercato affirme en ce milieu de semaine que Steven Nzonzi n’a aucunement l’intention de poser ses valises en France dans les prochains mois. Le milieu de 30 ans, qui n’exclut pas un départ de Rome, vise plutôt une expérience en Premier League. C’est donc Arsenal, où officie son ancien coach à Séville Unai Emery, qui est en pole position dans ce dossier. A moins d’un énorme retournement de situation, Marseille et Monaco peuvent donc oublier Steven Nzonzi, pour qui Rome devrait réclamer une indemnité de transfert comprise entre 20 et 25 ME au mercato.