OM : Eyraud évincé, le clan McCourt dit pourquoi

Dans : OM.

Personne ne l’avait vu venir si tôt, mais Frank McCourt a fait le choix de se séparer de Jacques-Henri Eyraud ce week-end.

Aux commandes de l’Olympique de Marseille depuis quatre ans et demi, « JHE » a cédé sa place de président à Pablo Longoria. Jacques-Henri Eyraud ne quitte pas totalement l’OM puisqu’il intégrera le conseil de surveillance du club. Mais tandis que certains observateurs y voient l’opportunité pour l’ancien homme de confiance de Frank McCourt d’agir dans l’ombre, les déclarations d’un proche de l’Américain dans les colonnes du journal L’Equipe ne vont pas vraiment dans ce sens. Interrogé par le quotidien national, un intime du propriétaire de l’Olympique de Marseille explique en effet que Jacques-Henri Eyraud n’a pas atteint les objectifs sportifs et financiers fixés par Frank McCourt et qu’en ce sens, son départ était inévitable.

« Le bilan n'est pas si négatif. Il y a eu de bonnes choses avec la restructuration du centre de formation et les actions sociales. Mais il n'a pas été à l'écoute des Marseillais. Il a eu des maladresses et des erreurs sur ce qu'est l'OM pour eux. Au-delà de ça, il avait un objectif sportif et financier et il n'a pas réussi » explique ce proche de Frank McCourt, pour qui il était temps de tourner la page Jacques-Henri Eyraud à Marseille. A seulement 34 ans, Pablo Longoria est devenu vendredi soir le nouveau président délégué de l’OM, lui qui est arrivé cet été dans le costume de directeur du football. Attendu ce lundi à Marseille, Frank McCourt devrait dévoiler les contours plus précis de la nouvelle organisation du club, tandis que le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli est attendu mardi en fin de matinée à Marseille.