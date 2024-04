L’OM en demies avec une telle équipe, c'est légendaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré une équipe décimée et des joueurs à bout de force, l’OM a miraculeusement arraché sa qualification pour les demi-finales de l’Europa League en battant Benfica jeudi soir.

Malgré la défaite du match aller et les très nombreux absents (Rongier, Merlin, Clauss, Sarr, Onana, Garcia, Gueye), l’Olympique de Marseille a réussi une performance majuscule jeudi en éliminant Benfica. Vainqueurs 1-0, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont arraché leur qualification lors de la séance de tirs au but. C’est pourtant peu dire que l’équipe marseillaise présente à la 120e minute avait de quoi faire peur, avec deux jeunes joueurs n’ayant jamais disputé une minute en professionnel, Luis Henrique et Kondogbia en défense ou encore Murillo, de retour après quatre mois d’absence. C’est justement sur ce point que Walid Acherchour a appuyé sur RMC après la qualification marseillaise. Selon lui, l’OM a tout simplement été héroïque en allant chercher une qualification pour la demi-finale de l’Europa League dans ces conditions.

Marseille is semi-final bound 🔥⚪🔵 pic.twitter.com/5fJAnZ2v9I — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 18, 2024

« Je ne veux pas faire le pisse-froid car c’était un match très moyen, sans doute le pire de la soirée en Europa League. Mais voir comment l’OM termine cramer avec un effectif dépeuplé avec Daou, Lafont, Murillo qui remplace Mbemba, Correa, Moumbagna, Veretout qui est cramé… Marseille est allé au bout du bout, ils vont jouer une demi-finale contre l’Atalanta. Moi je suis fier de mes clubs français cette semaine. Quand tu vois Atalanta-OM et Dortmund-PSG, il y a des perspectives, je suis vraiment content. Il va falloir que Marseille récupère des joueurs, Clauss, Mbemba… L’équipe qui termine le match pour Marseille est dingue. Tu finis un quart de finale retour d’Europa League avec Pau Lopez, Kondogbia en défense avec Balerdi, Murillo et Luis Henrique. Daou, Veretout, Lafont, Moumbagna, Aubameyang, Correa, je félicite l’OM parce qu’ils ont vraiment été au bout du bout » a savouré Walid Acherchour, épaté par la résilience dont les Marseillais ont fait preuve pour se qualifier en quart de finale de l’Europa League. Une très belle performance que Jean-Louis Gasset va pouvoir savourer, en espérant récupérer un wagon de joueurs pour le prochain tour.