OM : McCourt à Marseille pour acheter le Vélodrome ?

Invaincu depuis un mois, l’OM a retrouvé du calme sous la houlette de l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet. Mais cette tranquillité va être troublée cette semaine.

Et pour cause, les supporters de l’Olympique de Marseille se préparent à vivre une semaine explosive. Ce lundi, Frank McCourt doit poser le pied en France, ce qu’il n’a pas fait depuis plus d’un an. Le propriétaire de l’OM a annoncé vendredi de profonds changements dans l’organisation du club phocéen avec la promotion de Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, recasé au conseil de surveillance du club. De son côté, le très attendu Jorge Sampaoli devrait atterrir en France depuis le Brésil mardi en fin de matinée. Il est probable que le charismatique entraîneur argentin de 60 ans soit présenté à la presse par Pablo Longoria et Frank McCourt en personne.

Mais l’Américain ne vient pas en France uniquement pour papoter avec les journalistes marseillais. A en croire Jean-François Pérès, chef du service des sports d’Europe 1, la vente de l’Orange Vélodrome pourrait également être à l’agenda du natif de Boston. « Frank McCourt va arriver ce lundi à Marseille et peut-être va-t-il négocier tout simplement la vente du Stade Vélodrome. Lui tout seul… ou avec d’autres investisseurs. A suivre » a fait savoir le journaliste, pour qui il n’est clairement pas impossible que Frank McCourt s’allie à d’autres financiers afin de faire grandir son empire à Marseille. Reste à voir si cela se confirmera dans les jours à venir et si tel était le cas, quels seront les montages financiers utilisés par l’Américain pour assouvir sa puissance à l’OM. Du côté de la mairie de la Marseille, on l'a déjà fait savoir, si une offre conséquente est faite, alors ce bien public qu'est le Vélodrome sera vendu au privé, la cité phocéenne ayant besoin de renflouer durablement ses finances.