OM : Niang contacté par Villas-Boas, le mercato commence !

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre capable d’épauler ou de concurrencer Dario Benedetto la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Mbaye Niang.

Confiné chez sa belle-famille en Provence durant la crise sanitaire, l’international sénégalais du Stade Rennais apparait désormais comme la priorité absolue de l’OM sur le marché des transferts. Une information confirmée ce lundi par le journal L’Equipe, qui indique par ailleurs que ces derniers jours, le buteur de Rennes a recherché une vaste maison dans le sud de la France, et a même eu un coup de cœur pour une villa du septième arrondissement de Marseille. La preuve qu’il s’imagine signer dans la cité phocéenne, comme il l’avait indiqué au Canal Football Club il y a une semaine. L’intérêt est réciproque. La preuve, André Villas-Boas a personnellement décroché son téléphone afin de s’entretenir avec l’ancien joyau de l’AC Milan. Les deux hommes ont notamment échangé sur la manière dont l'ancien coach de Porto souhaiterait utiliser le Sénégalais.

Exit le 4-3-3 et place au 4-4-2, le Portugais a affirmé à Mbaye Niang qu’il rêvait de l’associer à Dario Benedetto sur le front de l’attaque avec Dimitri Payet à gauche et Florian Thauvin à droite dans une équipe ultra-offensive qui aurait de quoi faire peur à chaque défense de Ligue 1. Contraint de s’occuper du mercato depuis le départ d’Andoni Zubizarreta et en attendant la nomination officielle du prochain « Head of football », Jacques-Henri Eyraud a également pris le dossier en main. Le salaire de Mbaye Nang (220.000 euros à Rennes) ne posera pas de souci à l’OM. En revanche, le président phocéen a indiqué au Sénégalais qu’il devrait être patient, ce dossier ne pouvant se décanter qu’après une ou deux grosses ventes à Marseille (Sanson, Caleta-Car, Lopez). Reste maintenant à voir si le temps ne sera pas le principal ennemi de l’OM dans ce dossier qui pourrait rapidement s’emballer. Car en parallèle, Tottenham suit également l’attaquant pour en faire un joueur de complément. Lyon et Monaco surveillent également le dossier, sans pour autant avoir prévu de passer à l’action dans les semaines à venir. Déterminé à faire de Niang sa recrue star de l’été, Marseille a amorcé des premiers contacts avec le Stade Rennais et devrait contacter de nouveau l’attaquant de 25 ans dans les jours à venir. La preuve que le dossier est très sérieux mais aussi bien compliqué. Car le club breton réclamera sans doute entre 20 et 30 ME pour son meilleur buteur, recruté 15 ME il y a un an.