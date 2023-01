Alexis Sanchez à l'OM, l'Italie pleure son erreur

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet été à l'OM en tant que joueur expérimenté mais en manque de forme, Alexis Sanchez s'est parfaitement adapté à Marseille, jusqu'à devenir le leader offensif de l'équipe phocéenne. Un engagement salué par les supporters marseillais.

Alexis Sanchez et l'OM, ça ne pouvait que fonctionner. L'international chilien (152 sélections) restait sur un passage mitigé à l'Inter Milan où l'attaquant n'avait pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable à cause de sa forme physique. À Marseille, Igor Tudor a parfaitement réussi à gérer le cas d'Alexis Sanchez. De temps en temps laissé au repos par le technicien croate, Sanchez peut pleinement s'exprimer pendant les matchs. Auteur de 10 buts inscrits en 24 matchs disputés cette saison avec Marseille, le joueur de 34 ans est le meilleur buteur de la formation phocéenne. La mentalité de l'ancien joueur d'Arsenal a séduit les supporters marseillais qui ont immédiatement adopté le natif de Tocopilla. C'est également le cas du consultant Kevin Diaz.

Sanchez a complètement retourné l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« J'avais échangé avec des gens haut placés en Italie qui m'avaient dit que physiquement ça allait être compliqué. On l'avait moins vu enchaîner les matchs avant qu'il ne signe à l'OM. Bravo, bravo encore une fois à Pablo Longoria et aux dirigeants et à Alexis Sanchez d'avoir relevé ce challenge car quoi qu'il arrive, c'est une réussite. C'est complètement dingue d'arriver à son âge à enchaîner les matchs. Il est bien géré par Tudor. Ce qu'il fait c'est superbe » a déclaré le chroniqueur de RMC Sport dans l'After Foot. Grâce aux performances d'Alexis Sanchez, l'OM est troisième de la Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Marseille compte se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et espère remporter la coupe nationale. Sanchez sera probablement l'un des hommes forts de l'OM sur cette deuxième partie de saison.