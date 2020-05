OM : Eyraud est un pion, Carine Galli allume McCourt

Dans : OM.

La crise couve à l’Olympique de Marseille, plus que jamais dans le flou alors que le directeur sportif Andoni Zubizarreta a été remercié et que Villas-Boas est sur le départ.

L’entraîneur portugais a refusé lundi soir une première offre de prolongation de contrat, ce qui laisse clairement penser que son départ est imminent. Aux yeux des supporters, le principal responsable n’est autre que Jacques-Henri Eyraud. Ce n’est pas l’avis de certains consultants. Après Rolland Courbis dans La Provence, Carine Galli a sévèrement allumé Frank McCourt. Pour la journaliste de La Chaîne L’Equipe, il est évident que le propriétaire américain de l’OM a tous les torts dans cette histoire.

« C’est gonflé de la part de Frank McCourt de dire qu’il souhaite garder André Villas-Boas (dans un communiqué transmis à l’AFP samedi). Si Jacques-Henri Eyraud est amené à prendre ces décisions, c’est uniquement car il a un patron au-dessus de lui. Ne me dites pas que McCourt veut garder Villas-Boas alors qu’il fait partir Zubizarreta… Jacques-Henri Eyraud n’est qu’un exécutant. Frank McCourt est le responsable des choix qui sont faits à l’Olympique de Marseille. Et qu’on ne me dise pas par ailleurs que Villas-Boas peut rester pour les supporters. Car ces mêmes supporters demanderont la tête du coach la saison prochaine s’ils sont 18es. AVB apprécie son aventure à l’OM mais il sait comment ça se passe, tout peut aller très vite » a confié Carine Galli, très sévère avec Frank McCourt dont l’engagement financier n’est plus à prouver, mais dont les choix peuvent effectivement laisser dubitatifs. Reste maintenant à voir comment ce feuilleton assez dingue du mois de mai se terminera à l’Olympique de Marseille…