OM : Eyraud dédouané, McCourt est accusé de la crise !

Depuis que l’incertitude plane au sujet de l’avenir d’André Villas-Boas, les supporters marseillais sont déchaînés contre leur président Jacques-Henri Eyraud.

Cela va même beaucoup trop loin puisque le dirigeant de l’Olympique de Marseille a reçu plusieurs menaces de mort après son interview accordée à RMC, vendredi. La preuve que la situation est extrêmement tendue en Provence, où le départ d’Andoni Zubizarreta, qui a de grandes chances de précipiter celui d’André Villas-Boas, ne passe pas. Mais selon Rolland Courbis, il est trop facile de tirer à boulets rouges sur Jacques-Henri Eyraud. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien entraîneur de Montpellier s’en est directement pris à Frank McCourt, le responsable n°1 de la crise actuelle à Marseille selon lui.

« C'est très difficile. Il a des qualités et des défauts, comme tout le monde. Et dans quelques années, ce sera peut-être un très bon président, voire un grand. Disons que pour que l'instant, c'est un parcours plus que laborieux. La liste des erreurs de recrutement est énorme, sans parler des salaires monstrueux. Et après, c'est arithmétique... Mais président, c'est un métier, et démarrer une carrière à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas évident » explique-t-il au sujet de Jacques-Henri Eyraud avant de s’attaquer à Frank McCourt. « Pape (Diouf) réunissait toutes les qualités pour être un bon président, il avait la connaissance du football, son expérience d'agent de joueur, de journaliste sportif... Ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas besoin de faire venir Sherlock Holmes pour faire une enquête, le responsable de la situation financière de l'OM, c'est Frank McCourt. C'est le propriétaire qui a choisi de s'entourer d'un président inexpérimenté ». Un gros tacle que l’Américain n’appréciera guère, à l’heure où de nombreux supporters de l’OM réclament la vente du club via les réseaux sociaux. Ambiance…