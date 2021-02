OM : Eyraud doit partir, Sampaoli impacté ?

Dans : OM.

Dans les prochains jours, Jorge Sampaoli va officiellement devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

L’Argentin au sang chaud a été choisi par Pablo Longoria afin de prendre la succession d’André Villas-Boas, mis à pied il y a près d’un mois. A la surprise générale, l’ex-sélectionneur de l’Argentine a accepté de relever le défi marseillais sans émettre la moindre réserve, malgré les mauvaises performances de l’OM sur le terrain et le contexte bouillant en dehors. Jacques-Henri Eyraud est plus tancé que jamais par les supporters, qui exigent son départ et qui boycottent le club de multiples façons depuis quelques jours. Sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco a émis quelques craintes à ce sujet, redoutant notamment que les supporters utilisent Jorge Sampaoli pour toucher Jacques-Henri Eyraud. Il s’explique…

« Le fameux travail de préparation de la saison prochaine, il ne peut pas le faire sans être proche du terrain tout de suite. Ma crainte, c’est qu’on sait que les premières semaines sont importantes pour un nouveau coach et qu’on peut se plomber une aventure avec ça. J’ai peur que ce qu’il se passe à l’OM soit tellement présent que ça rejaillisse sur les joueurs et que ça plombe l’arrivée de Sampaoli. Ce serait dommage. Pour lui, avant d’affronter ce qu’il va affronter ici, ce serait bien qu’il se pose un peu et qu’il regarde les matchs de l’OM. Les fans sont chauds et j’ai peur qu’ils s’en prennent à Sampaoli pour toucher le président » a lancé l’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si les supporters phocéens iront si loin, eux qui accueillent avec beaucoup d’enthousiasme la venue de Jorge Sampaoli, fils spirituel d’un certain Marcelo Bielsa…