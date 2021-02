OM : Jorge Sampaoli officialise son départ de l'Atlético Mineiro !

Dans : OM.

Dans un communiqué, Jorge Sampaoli annonce ce lundi soir qu'il quittera jeudi son poste d'entraîneur de l'Atlético Mineiro. Sa venue à l'OM ne fait plus aucun doute.

C'est via les réseaux sociaux que l'entraîneur argentin pressenti à l'Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas a indiqué qu'il quittait l'Atlético Mineiro jeudi, alors que son contrat s'achevait en décembre prochain. « 2020 a été très difficile pour l'humanité. Nous avons essayé d'être créatifs et nous voulions construire une équipe qui redonne le sourire et le moral aux supporters. Nous ne voulions pas simplement gagner, nous avons essayé de les rendre heureux (...) Cette équipe a eu le courage de jouer à domicile et à l'extérieur comme si c'était la même chose (...) Le Galo (ndlr : surnom de l’Atlético Mineiro) est aimé dans tout le pays. Cela me donne une fierté impressionnante (...) Le football brésilien a un talent infini et je retrouve la beauté du jeu avec ce club qui m'a marqué (...) Jeudi, ce sera mon dernier match. Je suis nostalgie de ne pas pouvoir vivre cela avec tout le stade (...) Je souhaite remercier tout le club », a notamment indiqué Jorge Sampaoli.

La signature de l'ancien sélectionneur argentin à l'OM est donc imminente, même si sa venue sur le banc marseillais pour la réception de l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, semble désormais peu probable, sauf si les dirigeants phocéens veulent créer un électrochoc et précipitent les choses. Selon Simone Rovera, Jorge Sampaoli pourrait s'envoler d'Amérique du Sud vers Marseille ce vendredi et débarquer à la veille d'OM-OL à la Commanderie.