OM : Eyraud a poignardé Villas-Boas, Pierre Ménès accuse !

Le climat est extrêmement tendu à Marseille, où André Villas-Boas s’est réfugié dans un silence très pesant auprès de ses joueurs et de sa direction.

L’entraîneur portugais ne digère pas le départ de son compère Andoni Zubizarreta, à qui il avait lié son avenir dès le mois de janvier dernier. Remercié par Jacques-Henri Eyraud, le directeur sportif espagnol n’était pas chaud pour voir débarquer au-dessus de lui un directeur général chargé du football, comme le souhaite le président phocéen. Jeudi soir, le divorce entre « Zubi » et l’OM a été officialisé, quatre ans après la venue du Basque en Provence. Désormais, c’est l’avenir de Villas-Boas qui est très flou et qui inquiète la totalité des supporters olympiens, attachés à celui qui a ramené l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions.

Interrogé sur la situation à Marseille sur l’antenne de Canal Plus, Pierre Ménès a clairement pointé du doigt Jacques-Henri Eyraud, l’accusant d’être le responsable n°1 du chaos qui règne actuellement sur la Canebière. « La situation à Marseille est navrante. Il est de notoriété publique que les rapports entre Villas-Boas et Eyraud sont très mauvais. Ne pas garder Zubizarreta, c’est mettre un coup de poignard dans le dos de l’entraîneur et lui faire porter le mauvais rôle de celui qui fait du chantage à lier son départ à celui de son directeur sportif. De toute façon, Villas-Boas n’est pas fou. Il sait que la saison prochaine, il aura une équipe bien inférieure à celle de cette année. Je suis très inquiet pour ce club et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le football français » a expliqué le consultant du Canal Football Club, pour qui Jacques-Henri Eyraud s’est tout simplement tiré une balle dans le pied en renvoyant Andoni Zubizarreta. Un constat qui sera massivement partagé en Provence, où l’on espère toutefois que l’appel de Frank McCourt samedi soir a changé la donne dans l’esprit d’André Villas-Boas, lequel n’a toujours pas rendu sa décision définitive.