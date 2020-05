OM : Villas-Boas a raccroché, Eyraud abandonné

Dans : OM.

André Villas-Boas est désormais entré dans le monde du silence et depuis un dernier échange avec quelques joueurs en fin de semaine, il ne répond plus.

Après son retour à Porto, jeudi dernier, André Villas-Boas a eu l’occasion d’échanger par téléphone avec quelques cadres du vestiaire, dont son capitaine, Steve Mandanda. Le technicien portugais a également parlé avec Frank McCourt, tandis que son agent s’est lui entretenu avec Jacques-Henri Eyraud afin de lui faire savoir qu’il attendait la fameuse offre de prolongation proposée par le président de l’Olympique de Marseille mais qui ne s’est pas concrétisée. Depuis, c’est le silence radio absolu. Andaré Villas-Boas n’a plus aucune relation avec ses joueurs selon L’Equipe, et ces derniers sont déjà persuadés que le technicien qui a ramené l’OM en Ligue des champions ne reviendra plus, à l’image d’un Steve Mandanda sidéré et écoeuré.

Face à ce mutisme total d’André Villas-Boas depuis 48h, Jaques-Henri Eyraud est désormais très seul, son seul soutien, mais il est de taille, étant Frank McCourt. Le quotidien sportif affirme que les joueurs de l’Olympique de Marseille, qui n’étaient déjà pas très fans de leur président, sont désormais franchement fâchés avec lui, et que le coup de théâtre concernant André Villas-Boas est impossible à digérer. Autrement dit, Jacques-Henri Eyraud se retrouve au milieu d'un champ de ruines avec des moyens financiers très limités pour reconstruire un projet. Il ne manquerait plus que l’UEFA plombe l’OM en Ligue des champions en raison du fair-play financier et ça serait le bouquet final. La situation est donc compliquée à Marseille, cette semaine devrait permettre, peut-être, d’y voir un peu plus clair, surtout si André Villas-Boas allume son téléphone et renoue le dialogue. En attendant, les supporters de l'Olympique de Marseille doivent toujours se demander quelle est cette malédiction qui accompagne leur club depuis de nombreuses années.