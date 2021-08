OM : Le bourreau de la France à Marseille, le pari de Longoria ?

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

L’Olympique de Marseille pourrait bien profiter des relations nouées avec Benfica dans le cadre du prêt de Nemanja Radonjic pour attirer Haris Seferovic. Les deux clubs négocient.

Pablo Longoria s’active plus que jamais pour trouver un remplaçant à Dario Benedetto, prêté officiellement vendredi jusqu’à la fin de saison, avec une option d’achat de 3 à 4 millions d’euros. Jorge Sampaoli réclame en urgence une doublure à Arkadiusz Milik, pas encore remis de sa blessure. « Il y a beaucoup de choses à voir pour savoir quel profil prendre pour remplacer Benedetto », avouait l’entraîneur olympien en conférence de presse. Plusieurs noms sont sortis depuis déjà quelques semaines : un attaquant plus polyvalent comme Cristian Pavon, ou des joueurs comme Giovanni Simeone et Iké Ugbo. La piste la plus chaude ces derniers jours semble être celle menant à Alexander Sorloth du RB Leipzig. Mais attention, Pablo Longoria pourrait bien surprendre les observateurs, encore une fois, sur le dossier de l’avant-centre.

Seferovic en prêt, ça discute !

L’information est tombée samedi soir, Nemanja Radonjic se dirige tout droit en prêt à Benfica, avec une option d’achat quasi automatique, en fonction du nombre de matchs joués, fixée à environ 8 ME. En marge de ce dossier, Pablo Longoria a pris la température auprès des dirigeants portugais pour Haris Seferovic, à en croire les informations d’HommeduMatch.fr. Le président de l’OM aimerait attirer l’attaquant suisse de 29 ans, double buteur contre la France à l’Euro, en prêt. Problème, Benfica préfère un transfert sec. Pablo Longoria veut profiter des bonnes relations avec le club portugais pour débloquer la situation. Quoi qu’il en soit, Haris Seferovic n’est plus désiré après l’arrivée de Roman Yaremchuk cet été en provenance de Genk. Reste à savoir si Haris Seferovic est convaincu par un transfert à l’Olympique de Marseille. Mais voilà une nouvelle piste à surveiller dans les prochains jours.