OM : Evra s’est « suicidé » sportivement à Guimaraes, Di Meco est cash

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche, l’Olympique de Marseille a fait oublier l’affaire Patrice Evra grâce à un large succès au Stade Vélodrome face à Caen (5-0). Néanmoins, l’international français devrait refaire parler de lui durant la trêve internationale puisqu’après avoir été mis à pied, l’ancien défenseur de Manchester United pourrait être lourdement sanctionné par Jacques-Henri Eyraud. Sur les antennes de BFM TV, Éric Di Meco a refusé d’accabler plus qu’il ne l’a déjà été « Tonton Pat ». Selon l’ancien joueur de l’OM, il est inutile d’en rajouter, d’autant que ce geste pourrait finalement arranger tout le monde.

« Il y a eu beaucoup d'emballement depuis ce geste-là, qui est inexcusable. Patrice Evra a fait un geste inexcusable. Il va être sanctionné par le club et par l'UEFA. Guimarães va être sanctionné parce que les supporters sont entrés sur le terrain, les supporters seront sûrement sanctionnés. Donc, j'entends beaucoup de battage, depuis jeudi soir. C'est quelque chose qui est rare dans le football, il faut le dénoncer. Mais de là à en faire des tonnes et des tonnes… a première étape, c'est la mise à pied, et puis derrière il y aura peut-être d'autres sanctions. J'ai l'impression qu'on a assisté à un suicide sportif en direct. Je suis en train de me demander si pour les deux parties, la séparation n'est pas la meilleure solution. C'était déjà difficile à vivre pour lui, au quotidien, depuis qu'il n'était plus titulaire » a lancé le journaliste de RMC, qui laisse entendre que Patrice Evra n’était pas dans les meilleures conditions psychologiques depuis que Jordan Amavi lui a pris la place de titulaire. Cela ne lui avait pas empêché de livrer un match correct à Lille il y a une semaine. Désormais, il sera question pour Marseille de vite trouver une doublure à l’ex-défenseur d’Aston Villa… ou de boucler rapidement la signature du premier contrat professionnel de Christopher Rocchia.