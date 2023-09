OM ‍: Domenech vomit sur les Italiens, Riolo l'agresse

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, l'OM annonçait la venue de Gennaro Gattuso pour prendre la suite de Marcelino. Une arrivée critiquée par Raymond Domenech, pas fan du profil de l'Italien.

Gennaro Gattuso connaitra sa première sortie avec l'OM ce samedi soir sur la pelouse de Monaco en Ligue 1. Un déplacement compliqué pour une formation phocéenne en perte de confiance. Et avant ce déplacement en Principauté, on ne peut pas dire que Gattuso avance dans un climat de sérénité, entre des rumeurs Zidane et des critiques sur son profil. Raymond Domenech l'avait même attaqué sur ses compétences via son compte X : « Gattuso à l’OM ? les Marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent. Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance ». Une sortie qui avait pas mal agacé de la part de l'ancien sélectionneur des Bleus, dont l'équipe avait été battue en finale du Mondial 2006 par l'Italie. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Gattuso cartonné, Riolo attaque Domenech

Ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas hésité à dézinguer Raymond Domenech, qu'il juge totalement à côté de la plaque et aigri envers les Italiens depuis bien trop d'années maintenant. « Il ne peut tellement pas supporter les Italiens qu’en voir un, qui en plus lui a fait du mal, dans un club français, je pense qu’il a eu la nausée, il a dû vomir toute la journée. C’est l’accueil à la française. C’est quand même incroyable. Il est le boss du syndicat des entraîneurs. Le mec vient d’arriver et il est hyper désagréable. En gros, c’est : « Pourquoi avez-vous pris ce nul avec sa carrière de merde et pourquoi n’avez-vous pas pris un Français… », a notamment pesté Daniel Riolo, qui est lui plutôt impatient de voir ce que fera Gattuso avec son OM. Reste aussi à savoir si Domenech réagira à cette attaque frontale de Daniel Riolo.