OM : Domenech plébiscité, Sampaoli dézingué, la France délire

Dans : OM.

Sauf retournement de situation, Jorge Sampaoli va poser le pied à Marseille d’ici la fin de la semaine afin de s’engager avec l’OM.

L’actuel entraîneur de l’Atlético Mineiro va diriger ce jeudi son ultime match au Brésil avant de prendre la direction de la France, où un contrat jusqu’en 2023 l’attend à Marseille. Alors qu’il n’a pas encore signé en faveur de l’OM, les premières critiques fusent déjà à l’égard de l’ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili, déjà chahuté par certains consultants. Un incroyable procès d’intention qui ne passe pas auprès de Walid Acherchour, journaliste pour Winamax et Foot Mercato. Une comparaison saisissante avec un certain Raymond Domenech est notamment osée.

« De la complaisance pour Domenech qui n’a pas entraîné depuis 25 ans et qui porte le plus grand fiasco du football mais des avis à charge sur un coach étranger qui a fait gagner le Chili et laisser une trace à Séville par son style de jeu. En vrai, on a ce qu’on mérite en France » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Un avis massivement relayé par les supporters de l’Olympique de Marseille, dont la grande majorité est très emballée par la venue de Jorge Sampaoli sur le banc phocéen. Il faut dire qu’à Marseille, les coachs étrangers ont la cote et les Argentins un peu plus encore que les autres depuis la saison mémorable durant laquelle Marcelo Bielsa a enflammé l’Orange Vélodrome. Cela tombe bien, Jorge Sampaoli, 60 ans, est un disciple de l’actuel manager de Leeds United.